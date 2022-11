Elon Musk fa tutto in casa: poche pubblicità su Twitter? Arrivano quelle di Starlink!

La scorsa settimana, vi abbiamo riportato l'inizio dell'effetto-Musk sulle pubblicità di Twitter, che ha portato molti inserzionisti a ritirarsi dalla piattaforma per paura delle sue nuove politiche di moderazione dei contenuti. Oggi, però, pare che Elon Musk abbia risolto il problema. Come? Affidandosi a SpaceX.

Stando a quanto riporta GizmoChina, infatti, SpaceX avrebbe piazzato un colossale ordine di pubblicità di Starlink su Twitter. Si tratta della prima volta che la connessione satellitare di SpaceX viene pubblicizzata sul social network fondato da Jack Dorsey, ed è difficile non vedere la mano dello stesso Elon Musk (CEO sia di Twitter che di SpaceX) nella mossa dell'azienda specializzata nel settore aerospaziale.

In particolare, SpaceX avrebbe comprato due grandi pacchetti pubblicitari in Spagna e Australia su Twitter, in modo da promuovere la propria connessione a internet nelle zone rurali dei due Paesi. Non è chiaro se la compagnia estenderà in futuro la campagna di inserzioni anche ad altri Paesi del mondo. Secondo la CNBC, ciascun pacchetto dovrebbe avere un costo di 125.000 Dollari, per un totale complessivo di 250.000 Dollari di spesa da parte di SpaceX.

Sempre la CNBC riporta che l'accordo dovrebbe permettere a SpaceX di mostrare il proprio nome e i propri post in cima ai feed di Twitter dei due Paesi interessati per un intero giorno. Vi invitiamo però a prendere la notizia con le pinze, dal momento che essa proviene da una fonte anonima interna a Twitter.

Ovviamente, l'investimento di SpaceX sembra essere più che altro dovuto alla necessità di risollevare le inserzioni di Twitter, anche "artificialmente": lo stesso Elon Musk, infatti, ha spiegato che dopo il ritiro di grandi advertiser come Audi, General Motors, Pfizer e General Mills, Twitter potrebbe andare in bancarotta per la contrazione dei guadagni.