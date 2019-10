Elon Musk sul caso del sub chiamato pedofilo: 'sono un f... idiota'

L'anno scorso 12 ragazzini erano rimasti intrappolati in una caverna in Thailandia. Ne era nata una sorta di rivalità tra il CEO di Tesla e i soccorritori locali per chi avrebbe salvato il gruppo per primo. In quell'occasione Elon Musk aveva chiamato pedofilo un sub che aveva ridicolizzato la sua idea di creare un mini-sottomarino.

Come è ormai noto, il sub inglese che ha aiutato grazie alla sua esperienza i soccorsi locali a mettere effettivamente i ragazzi in salvo, aveva detto a Musk che poteva ficcarsi dove non batte il sole il suo sottomarino minion, facendo intendere che l'imprenditore avesse lanciato la proposta solo per farsi pubblicità sfruttando una tragedia.

Elon Musk aveva perso le staffe, chiamandolo pedo-guy in quella che è stata l'uscita più spiacevole della sua vita pubblica. Il sommozzatore ha ovviamente fatto causa al N.1 di Tesla, e sembra che Musk avesse addirittura assoldato un investigatore dalla dubbia fama per far luce sul passato del sub.

Per via della causa con il sommozzatore, Elon Musk ha dovuto consegnare ai giudici e alla difesa del sub inglese diverse email personali.

Elon Musk quando era scoppiato lo scandalo, aveva anche commesso un clamoroso autogol riconfermando gli insulti al sub durante una conversazione con un giornalista di Buzzfeed. "È uno stupratore di bambini", aveva detto pensando che nulla di quanto aveva scritto sarebbe stato pubblicato.

Ora una delle email presentate nell'aula di tribunale mostra come lo stesso Elon Musk non sia esattamente molto clemente con se stesso per aver commesso un'ingenuità del genere.

"Non mi aspettavo che Buzzfeed avrebbe pubblicato quelle email off the record", si legge in una email inviata ad un esperto di PR. "Il mio intento era quello di indurli ad investigare e trarre le loro conclusioni, non di fargli pubblicare direttamente le mie email. Ad ogni modo, rimango un fo..to idiota".