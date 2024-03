Elon Musk fa causa ad OpenAI: vuole che il CEO Sam Altman venga licenziato

Già qualche mese fa, Sam Altman è stato licenziato da OpenAI, salvo poi tornare saldamente al suo posto. Oggi arriva la notizia che Elon Musk ha fatto causa alla società sviluppatrice di ChatGPT e nella documentazione presentata ha chiesto un nuovo (e definitivo) allontanamento del CEO.

In particolare, la causa depositata da Elon Musk presso la Corte Superiore di San Francisco, sostiene che OpenAI si sarebbe allontanata dalla sua mission originale che prevedeva lo sviluppo di un’intelligenza artificiale sicura per il bene pubblico per concentrarsi sempre più su iniziative orientate al profitto.

Elon Musk punta i fari principalmente sulla partnership che la compagnia diretta da Sam Altman ha siglato con Microsoft, che secondo la sua visione avrebbe compromesso i principi fondamentali dell’azienda portando OpenAI a dare priorità allo sviluppo di un’intelligenza artificiale generale focalizzata al profitto finanziario di Microsoft piuttosto che a concentrarsi sulla ricerca e sviluppo open source.

Le accuse mosse nella causa sono tante, ed Elon Musk propone varie soluzioni tra cui il licenziamento di Altman da CEO, un’ingiunzione contro i profitti per fare in modo che OpenAI, Altman e Microsoft possano guadagnare da qualsiasi tecnologia derivata dal possibile uso improprio delle risorse, ed il ritorno all’open source. Da parte di OpenAI non sono arrivati commenti in merito.