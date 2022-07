Elon Musk sta cercando di rinviare il processo legato a Twitter al 2023

In seguito alla causa legale intentata da Twitter contro Elon Musk per cercare di portare a termine l'acquisizione, è già arrivato il momento di tornare nuovamente sulla vicenda. Infatti, il CEO di SpaceX sta provando a rinviare il processo al 2023.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg e TechCrunch, nella giornata di venerdì 15 luglio 2022 Musk ha risposto formalmente alla causa, affermando che il tribunale dovrebbe respingere la richiesta di Twitter di un processo breve. Infatti, secondo il CEO di SpaceX si tratterà di un caso più complesso e tecnico rispetto a quanto indicato dall'azienda, dunque a suo dire si dovrebbe procedere con altre tempistiche.

In parole povere, gli avvocati di Elon Musk vogliono portare l'inizio del processo al prossimo anno, "rallentando" un po' quanto invece sollecitato da Twitter. Per intenderci, l'azienda vorrebbe far iniziare tutto entro fine 2022, mentre il team di Musk vorrebbe puntare a una data a partire dal 13 febbraio 2023.

In ogni caso, secondo le fonti, la prima udienza in tribunale, dalla durata di 90 minuti, si terrà il 19 luglio 2022 a partire dalle ore 17:00 italiane: quello sarà il momento in cui verrà valutato se sia giusto accelerare il processo o meno. Il team legale di Musk ha già fatto sapere che ha intenzione di procedere ulteriormente all'analisi del numero di bot presenti su Twitter, basandosi su un ampio pool di dati. Non importa se questo richiederà molto tempo. Come andrà a finire? Staremo a vedere.