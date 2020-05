Elon Musk ha cercato di spiegare il Bitcoin a JK Rowling su Twitter

Poco dopo alla discussione si è unito Elon Musk , il quale ha risposto ad un altro tweet della Rowling, ed ha fatto ironia sul comportamento delle banche centrale. Ma non solo, perchè il CEO di SpaceX e Tesla ha approfittato della ghiotta occasione per svelare quanti Bitcoin ha: solo 0,25 BTC, una somma che da molti è stata definita non veritiera.

Una risposta è arrivata dall'account ufficiale di Bitcoin.org , che però non ha fugato i dubbi alla scrittrice. Altri invece hanno cercato di portare alla sua attenzione similitudini con la serie di romanzi che ha creato, ma anche in questo caso i risultati sono stati scarsi.

I don’t understand bitcoin. Please explain it to me. — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020

Pretty much, although massive currency issuance by govt central banks is making Bitcoin Internet 👻 money look solid by comparison — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020