Elon Musk su ChatGPT ed IA: 'è uno dei maggiori rischi per il futuro della civiltà'

A pochi giorni dalle dichiarazioni di Bill Gates sull’impatto dell’IA, arrivano anche quelle di Elon Musk, il miliardario che ha cofondato OpenAI (la società dietro ChatGPT). In occasione del World Government Summit di Dubai, il CEO di Twitter ha lanciato un allarme.

Come riferito da CNBC, infatti, il numero uno di Tesla e SpaceX ha spiegato che l’intelligenza artificiale rappresenta uno “dei maggiori rischi per il futuro della civiltà” e parlando di ChatGPT che ormai è diventato virale ed è stato integrato anche in Bing di Microsoft, ha affermato che “è sia positivo che negativo. Rappresenta una grande promessa ed ha grandi capacità, ma queste coincidono con un grande pericolo”.

Musk nel corso del summit ha spiegato che il chatbot ha mostrato a tutti “quanto sia diventata avanzata l’IA” nel corso di questi anni. Ora è saltata all’occhio di tutti grazie ad un’interfaccia utente accessibile alla maggior parte delle persone, ma prima ciò non era disponibile ed in molti evidentemente non si erano accorti dei progressi registrati.

L’imprenditore ha anche condiviso le preoccupazioni di Sam Altman di OpenAI ed ha affermato che che “dobbiamo regolamentare la sicurezza dell’IA. Penso che in realtà sia un rischio maggiore per la società rispetto alle automobili, agli aerei o alle medicine”. Una regolamentazione dell’IA secondo Musk potrebbe si rallentarla, ma portando anche dei benefici per tutti.

Anche in passato Elon Musk si era espresso contro la pericolosità dell’IA, con avvertimenti più o meno espliciti alla collettività.