Elon Musk chiede il miracolo a Taylor Swift: 'pubblica la tua musica su X'

L’ex Twitter non sta passando un buon momento, ed il proprietario Elon Musk è alla ricerca di tutti i modi possibili per incrementare gli introiti e l’interesse degli utenti. E per tale ragione ha cercato una sponda anche in quella che - attualmente - è l’artista di maggior successo a livello globale: Taylor Swift.

Il sudafricano infatti nella notte ha risposto ad un tweet pubblicato dalla cantautrice americana, che ieri ha svelato le copertine posteriori e l’elenco dei brani di “1989 (Taylor’s Version)”, la re-incisione dell’album pubblicato nel 2014, consigliandole di pubblicare su X alcuni video musicali o concerti. “Ti consiglio di pubblicare alcuni video musicali o di concerti direttamente su X” ha scritto Elon Musk in un post indirizzato direttamente a Taylor Swift, suscitando reazioni anche divertite da parte degli Swiftie, mentre la diretta interessata dal suo canto non ha risposto.

Il post arriva a pochi giorni dalla provocazione di Elon Musk in cui ha affermato che X potrebbe diventare a pagamento per tutti in quanto si tratta dell’ultimo modo per sconfiggere i bot spam.

Elon Musk non ha mai nascosto la propria ammirazione per Taylor Swift, e qualche mese proprio sullo stesso social network aveva affermato che “la sua abilità di risonanza limbica è eccezonale”, riferendosi alla capacità della cantante di condividere le sue emozioni nelle sue canzoni.