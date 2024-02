Ad Elon Musk sarebbe stato chiesto di andare in rehab per ripulirsi dalle droghe

A qualche settimana dalle accuse del Wall Street Journal ad Elon Musk relative al presunto (e smentito dal diretto interessato) uso di LSD, cocaina ed altre droghe, il popolare quotidiano americano torna a parlare della questione.

Secondo quanto affermato, alcune persone vicine a Musk avrebbero chiesto al CEO sudafricano, nell’inverno del 2022, di andare in rehab in quanto preoccupate per la sua dipendenza. Le fonti del giornale affermano che uno stretto collaboratore di Elon Musk, ovvero il cofondatore di Oracle ed ex membro del consiglio d’amministrazione di Tesla Larry Ellison, avrebbe chiesto al miliardario di raggiungerlo nella sua isola hawaiana per “ripulirsi dalle droghe”.

Il Journal non svela se Musk abbia accettato o meno uno di tali inviti, tanto meno se sia andato effettivamente in rehab. Lo stesso Elon Musk ha rigettato le accuse del Journal ed in un tweet pubblicato a seguito dell’indagine ha affermato che - dopo aver accettato le richieste della NASA di sottoporsi a test antidroga per tre anni - non sono mai state trovate tracce di droghe ed alcol nel suo sangue.

In merito a questo nuovo articolo, non sono arrivati commenti ufficiali da parte di Elon Musk, che dopo una sentenza di qualche giorno fa potrebbe aver perso il titolo di uomo più ricco del mondo.