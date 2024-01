Elon Musk fa cilecca: MrBeast ha rifiutato una grande proposta, che è successo?

Il 2024 di Elon Musk si è aperto in maniera decisamente rocambolesca: prima il Wall Street Journal ha accusato Elon Musk di fare uso di droghe come cocaina ed ecstasy, mentre ora emerge il "grande rifiuto" di MrBeast ai danni dell'ex-CEO di Twitter. Ma cosa è successo esattamente tra i due?

Il 30 dicembre, come di consueto, MrBeast ha usato il suo profilo X per annunciare la pubblicazione del suo video di fine anno su YouTube. Il post (visibile in calce) è semplicissimo, e spiega semplicemente che "ho caricato [un video su YouTube]. Andate a vederlo o vi tirerò un calcio". Fin qui nulla di strano, se non fosse che - dopo l'arrivo dei video di lunga durata anche su X - alcuni utenti hanno iniziato a chiedere al content creator di caricare i suoi video anche su X.

La questione ha attirato l'attenzione dello stesso Elon Musk, che ha invitato MrBeast a pubblicare contenuti su X con una risposta al suo tweet del 30 dicembre. D'altro canto, portare MrBeast (anche) su X sarebbe un colpaccio per la compagnia nata dalle ceneri del defunto Twitter, che ruberebbe un "pezzo grosso" ad una delle piattaforme rivali. La pubblicazione dei video di MrBeast su X, infatti, potrebbe spingere una parte consistente del pubblico di YouTube a spostarsi sull'ex-Twitter per seguire il proprio creator preferito.

Sfortunatamente, però, lo stesso MrBeast ha smentito una simile possibilità. A causa dei problemi di monetizzazione e inserzioni di X, infatti, lo YouTuber ha spiegato che "i miei video costano milioni di Dollari, e anche se ricevessero un miliardo di visualizzazioni su X non riuscirei a finanziarne che una frazione. Però sono sempre disponibile a dei test da effettuare una volta che la monetizzazione sarà davvero partita!". Insomma, MrBeast non ha chiuso le porte in faccia a Musk, ma sicuramente al momento i suoi video resteranno confinati a YouTube.