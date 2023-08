Elon Musk contro il clickbait su X: via i titoli dai link condivisi

Mentre Elon Musk ha evocato lo spettro del fallimento di X, arriva un’altra novità dal social network. L’amministratore delegato infatti ha annunciato che sta pianificando di introdurre un importante cambiamento al modo in cui vengono visualizzati gli articoli e le notizie sulla piattaforma.

Nella fattispecie, quando si condividerà un link non verrà più visualizzato il titolo e sottotitolo: i tweet mostreranno solo l’immagine principale dell’articolo, senz’altro. La notizia era stata data in anteprima da Fortune, ed è stata confermata poco dopo dallo stesso Musk secondo cui questo cambiamento “migliorerà notevolmente l’estetica” della piattaforma.

Ciò vuol dire che chiunque condividerà un link su X, dai singoli utenti agli editori, dovrà aggiungere manualmente il testo nel tweet, altrimenti si vedrà solo un’immagine senza contesto.

Il cambiamento a quanto pare sarebbe stato promosso direttamente da Elon Musk, che vorrebbe ridurre l’altezza dei tweet nell’interfaccia grafica del social network, in modo tale da visualizzare più post nella timeline sullo schermo e frenare il clickbait. Almeno al momento, però, non sono emerse indicazioni su quando sarà attiva questa funzionalità e come avvenuto anche in altre circostanze già si è aperto il dibattito sull’impatto che è destinato ad avere questo nuovo sistema. Faranno lo stesso anche gli altri social?