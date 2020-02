Elon Musk colpisce ancora: la sua canzone è tra le più ascoltate al mondo su SoundCloud

La scorsa settimana, Elon Musk ha pubblicato una canzone su Soundcloud, "Don't Doubt Your Vibe" che, a giudicare dalle classifiche di ascolto pubblicate dallo stesso CEO di Tesla sul proprio account Twitter, ha registrato un riscontro importante.

Come osservato da Musk, infatti, la traccia è in ottava posizione nella classifica delle più ascoltate su SoundCloud a livello mondiale. Un dato inaspettato, che probabilmente ha colto di sorpresa anche lo stesso imprenditore sudafricano.

La canzone ha infatti riportato 2,17 milioni di ascolti su SoundCloud nel corso della settimana. Numeri da capogiro, che dimostrano ancora una volta come la popolarità di Musk sia in costante aumento, ma ben distanti da quelli di Roddy Ricch, la cui "The Box" è stata ascoltata 6,44 milioni di volte.

Nella canzone viene citata anche "Toss A Coin to your Witcher", che è diventata virale grazie alla serie tv di Netflix The Witcher. Per spingere ulteriormente gli ascolti, Musk aveva rinominato il proprio profilo Twitter "E "D" M", un chiaro riferimento al genere musicale del brano (Electronic Dance Music).

Ancora una volta quindi Elon Musk ha reso virale ciò che era partito come uno scherzo. La notizia arriva in un periodo particolarmente florido per le azioni di Tesla, che hanno riportato un aumento del valore negli ultimi tempi.