Elon Musk la combina di nuovo: tweet fa volare il Dogecoin, cala invece il Bitcoin

Se questo inizio settimana è stato positivo per le criptovalute, i giorni seguenti e oggi, 1° luglio 2021, hanno ribaltato la situazione...eccetto per il Dogecoin. La valuta dello Shiba Inu più famoso al mondo è infatti ancora in territorio verde soprattutto grazie a un nuovo tweet di Elon Musk, che potrebbe avere contribuito al crollo generale.

Grafici di Coindesk alla mano, infatti, notiamo che il Dogecoin al momento della scrittura dell’articolo è al +1,67% rispetto alle scorse 24 ore, grazie a un vero e proprio sbalzo che ha portato il valore allo scambio da 0,24 Dollari a 0,256 Dollari in soltanto 15 minuti. Ora come ora il valore sta crescendo sopra quota 0,254 Dollari, ma siamo ancora lontani dal picco dei 0,273 Dollari del 29 giugno 2021, ma rimane comunque una ricrescita interessante – seppur moderata – grazie al semplice tweet “Release The Doge!” da parte del magnate sudafricano, che potete vedere anche in calce all’articolo.

Il resto del mercato è invece apparentemente ancora in rosso, sebbene i valori siano effettivamente aumentati rispetto a inizio settimana. Se il 28 giugno l’Ethereum era a quota 2.033 Dollari, ora si trova al valore di scambio pari a 2.127 Dollari, per un calo nelle ultime 24 ore del 0,18%; il Bitcoin, invece, è sceso a tutti gli effetti da 34.516,72 Dollari a 33.562 Dollari, rendendo vana così la ricrescita avvenuta nella notte tra 30 giugno e 1° luglio 2021.

Anche il Ripple o XRP è cresciuto di poco da lunedì, passando da 0,6417 Dollari a 0,667 Dollari ma registrando un calo del 0,69% nelle ultime 24 ore. Altre criptovalute come Cardano, Polkadot e IOTA proseguono con un’andatura altalenante, mentre valute minori come NEM, Siacoin, Maker e Augur stanno registrando crescite piuttosto sorprendenti, sempre limitate però alle ultime 24 ore.

Ricordiamo, a proposito del Dogecoin, che la valuta ha debuttato in Nascar a fine giugno, seppur in un modo non proprio convincente.