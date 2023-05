Elon Musk come Sam Altman: 'lo smart working è moralmente sbagliato e ingiusto'

Solo qualche giorno fa, il CEO di OpenAI Sam Altman si era scagliato contro lo smart working definendolo “uno dei peggiori errori di sempre”. Su questa visione, il 38enne è allineato con il collega di SpaceX e Tesla, da sempre molto critico nei confronti del lavoro a distanza.

In un’intervista trasmessa da CNBC, Elon Musk ha definito lo smart working “moralmente sbagliato” ed “una cazzata”, oltre che ingiusto nei confronti di tutti quei lavoratori che non possono lavorare da casa come coloro che consegnano cibo o che lavorano nel settore edile. “Se vuoi lavorare in Tesla,in SpaceX o in Twitter, devi venire in ufficio ogni giorno”, ha detto.

Come noto, Elon Musk ha imposto il lavoro in presenza ai dipendenti Twitter, sostenendo che sia controproducente per l’azienda. Tale concetto è stato nuovamente ribadito a David Faber della CNBC: “sono fermamente convinto che le persone siano più produttive quando non lavorano a distanza”.

La stessa politica è stata adottata anche per Tesla, che prima della pandemia di Covid era molto più aperta al lavoro a distanza. Tuttavia, dopo i lockdown imposti dal Coronavirus Musk ha intrapreso una nuova linea contro il lavoro a distanza.

