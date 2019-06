Elon Musk come Trump, confonde la Luna con Marte. Il web implode

A qualche settimana dall'enorme gaffe di Trump sulla Luna e Marte, l'amministratore delegato di SpaceX Elon Musk è al centro di una nuova bufera per un'immagine pubblicata sul proprio account ufficiale Twitter, che è già diventata virale.

Come vi mostriamo in calce, l'imprenditore sudafricano nella notte ha pubblicato quello che sembra essere il logo della missione "Occupy Mars", ma al posto di utilizzare la fotografia del pianeta rosso, ne ha inserito una catturata presumibilmente durante l'eclissi di Luna del 27 Luglio dello scorso anno, che aveva fatto tingere di rosso il nostro satellite.

Alcuni utenti gli hanno fatto immediatamente notare il grave errore, e Musk non ha potuto fare altro che rispondere con delle faccine seguite poi da un laconico tweet in cui ha svelato che ha intenzione di occupare "anche la Luna".

Nel frattempo le teorie sulla gaffe sono tante. In molti sono pronti a scommettere che si sia trattato di un modo per prendere in giro il presidente degli Stati Uniti, mentre altri allontano l'ipotesi e sostengono si sia trattato di una svista piuttosto grave, se si conta che con la sua compagnia SpaceX intende mandare gli umani su Marte ed in generale nello spazio.

La scorsa settimana il CEO di Amazon Jeff Bezos aveva affermato che la Luna sarà centrale per la colonizzazione del pianeta rosso.