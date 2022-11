Elon Musk, come vedere l'imminente evento Neuralink del 30 novembre

Vi ricordate dell'evento Show & Tell di Neuralink? Ebbene, in seguito al posticipo, adesso tutto fa pensare che stia per arrivare il "momento clou". Infatti, al netto di eventuali colpi di scena (che potrebbero sempre esserci, visto il personaggio coinvolto), tra poche ore Musk mostrerà le novità dell'azienda.

A tal proposito, come riportato da The Verge, l'evento si terrà nella giornata del 30 novembre 2022 a partire dalle ore 6PM PT. In realtà, però, per via del fuso orario, da noi il tutto inizierà alle ore 03:00 del 1 dicembre 2022. Orario dunque improbabile per l'Italia, ma coloro che saranno svegli e attivi durante la notte tra mercoledì e giovedì potrebbero voler dare un'occhiata in diretta alle trovate di Musk.

A tal proposito, l'evento verrà trasmesso con ogni probabilità mediante il canale YouTube di Neuralink, anche se al momento in cui scriviamo non sembra ancora esserci un player ufficiale attivo. In ogni caso, gli appassionati sono già pronti a seguire il tutto e il mondo tech non può che guardare con interesse a ciò che si inventerà questa volta l'imprenditore.

Complesso per il momento comprendere cosa potrebbe essere mostrato nello specifico, ma ricordiamo che in passato da Neuralink si è vista una scimmia giocare a Pong utilizzando il proprio cervello come "controller", ad esempio. Questa volta, di mezzo potrebbe esserci l'avvio di test controllati sugli esseri umani, anche se non è chiaro se effettivamente Neuralink sia riuscita o meno a ottenere tutte le approvazioni del caso, dunque probabilmente è meglio mantenere basse le aspettative. Potrebbero anche essere svelati nuovi video legati ad animali. Staremo a vedere.