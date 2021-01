Elon Musk commenta WhatsApp e la condivisione dati con Facebook con un meme

Elon Musk non smette di far parlare di sé. Dopo aver registrato il dominio "Stankmemes.com", l'atipico imprenditore è tornato a utilizzare i meme. Questa volta, lo ha fatto per lanciare qualche "frecciatina" a Mark Zuckerberg e soci.

In particolare, come si può vedere su Twitter, Musk ha commentato la notizia relativa a WhatsApp e alla condivisione dei dati con Facebook. Infatti, in risposta all'articolo di "The Hacker News", Elon ha pubblicato un meme affiancato dalla descrizione "Mi ricorda questo classico senza tempo". Il meme coinvolto è chiaramente quello che vede la conversazione tra un bambino e Mark Zuckerberg, in cui si allude al fatto che il CEO di Facebook "conosca la famiglia del ragazzino".

Per il resto, stando anche a quanto riportato da NDTV e come si può vedere in questo tweet, Musk non si è limitato a condividere il succitato meme, ma ha anche lasciato un messaggio ben preciso: "Usate Signal". Per chi non lo sapesse, Signal è un'applicazione di messaggistica istantanea, ritenuta da alcuni come una valida alternativa a WhatsApp. Elon non ha fatto esplicito riferimento al servizio di Zuckerberg e soci nel suo tweet, ma visto il tempismo e i precedenti messaggi, il tutto sembra evidente.

In ogni caso, vi ricordiamo che Elon Musk è diventato da poco l'uomo più ricco al mondo, dato che ha superato Jeff Bezos.