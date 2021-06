Elon Musk compie oggi 50 anni: ecco il regalo che vorrebbe per il compleanno

Cinquanta candeline per Elon Musk. Il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla, infatti, oggi 28 Giugno 2021 compie cinquanta anni e tramite il suo account ufficiale Twitter ha svelato, in risposta alla domanda pubblicata da un altro profilo, cosa vorrebbe come regalo.

Il profilo Dogecoin Rise, evidentemente legato alla criptovaluta del cane che Elon Musk ha a più riprese sponsorizzato e contribuito a far crescere, gli ha chiesto cosa vorrebbe per il suo compleanno. Immediata è arrivata la secca risposta del sudafricano, che ha svelato come il suo desiderio sia lo Starship Super Heavy.

Non è chiaro se Musk, scherzando si riferisca al volo del razzo o se voglia proprio lo Starship Super Heavy parcheggiato nel suo vialetto o in giardino. La risposta è però perfettamente di stile Musk, e lascia spazio a tante interpretazioni.

Nella giornata di domani Elon Musk terrà un keynote al MWC, dove dovrebbe parlare del suo progetto di internet satellitare Starlink: l'appuntamento è alle ore 17:30 italiane. Di recente Musk è stato al centro di un battibecco con Anonymous, dopo che il gruppo di hacktivisti aveva pubblicato un video in cui l'aveva invitato a smetterla di giocare con le criptovalute. Il miliardario ha però risposto in maniera divertita all'invito.