Elon Musk compra Twitter? Per il CDA è 'come gettare una bomba su qualcosa che amiamo'

Continua la scalata ostile di Elon Musk a Twitter: quest'ultima, che sembrava essersi chiusa con il "no" dell'azienda alle proposte del miliardario, pare essere ripresa proprio nelle ultime ore. Una nota pubblicata nelle ultime ore, tuttavia, spiega che molti membri del CDA di Twitter sono terrorizzati all'idea di vendere il social a Musk.

L'analista di Rosenblatt Securities Barton Crockett, infatti, ha pubblicato oggi una nota sul possibile takeover di Elon Musk nei confronti di Twitter, dopo che lo stesso Twitter ha rifiutato la proposta di acquisto del CEO di Tesla e SpaceX. Nello specifico, Crockett spiega che al momento le azioni di Twitter hanno un prezzo di 48 Dollari l'una, mentre Musk si sarebbe offerto di pagarle 54,20 Dollari ciascuna, una cifra ritenuta troppo bassa dal CDA.

Mentre Elon Musk prepara un piano B, però, Crockett riporta anche che alcuni membri del Consiglio di amministrazione del social network avrebbero delle ragioni etiche per opporsi all'acquisto, dal momento che le proposte di Musk verrebbero viste da molti dirigenti della piattaforma come un tentativo di "buttare alle ortiche il grosso del talento e degli sforzi di Twitter, cosa che il board dei dirigenti vede come gettare una bomba su qualcosa che amano".

In effetti, il CEO di Tesla e SpaceX ha fatto diverse proposte piuttosto ambiziose al board di Twitter, premendo per esempio per un passaggio ad un sistema di abbonamenti e per l'abbandono di tutte le pubblicità sul social network, ma anche per una modifica della moderazione dei contenuti, che peraltro potrebbe riportare Donald Trump su Twitter.

L'analista di Rosenblatt ha persino speculato che alcuni investitori vedono "con orrore" la vendita del social network a Musk: proprio per questo motivo, il board dirigenziale dell'azienda avrebbe optato per la "pillola avvelenata" contro la scalata di Musk la scorsa settimana. La questione resta dunque tutta aperta, anche perché nelle ultime ore anche l'ingresso di Apollo Global Management nella corsa a Twitter potrebbe aver complicato ulteriormente le cose per tutte le parti interessate dalla vicenda.