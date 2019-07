Elon Musk: 'Con Neuralink collegheremo gli umani all'intelligenza artificiale'

Continuiamo a parlare di Neuralink di Elon Musk, l'interfaccia svelata la scorsa notte che consentirà di controllare PC e smartphone con il cervello. La startup dell'imprenditore sudafricano, nel corso dell'evento ha svelato anche i primi dettagli su quando intende iniziare i test sugli umani.

Musk ha annunciato che intende iniziare a testare la tecnologia sugli esseri umani nel 2020, ma durante lo sviluppo gli ingegneri hanno già avuto modo di sperimentarla sugli animali, ottenendo evidentemente risultati incoraggianti.

Il CEO di Tesla ha infatti svelato che grazie a Neuralink "una scimmia è stata in grado di controllare un computer con il cervello", un risultato che probabilmente ha sorpreso anche i ricercatori. Elon Musk ha anche sottolineato che l'obiettivo iniziale è quello di aiutare le persone paralizzate a causa di lesioni cerebrali e del midollo spinale, oltre che con problemi congeniti.

Questa tecnologia, secondo Musk, potrebbe aiutare i paraplegici che hanno perso le capacità di muoversi, ma l'obiettivo a lungo termine è di sviluppare uno "strato di superintelligenza digitale" per collegare gli umani all'intelligenza artificiale, una tecnologia che lo stesso Musk ha più volte considerato una minaccia per l'umanità.

"Alla lunga potremmo creare un'interfaccia cervello-macchina completa per ottenere una sorta di simbiosi con l'intelligenza artificiale", ha continuato Musk, il quale ha svelato che ha intenzione di permettere alle persone di digitare 40 parole al minuto solo pensandole.

Prima di procedere con i test sugli umani, però, sarà necessaria l'approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, un aspetto da non prendere sottogamba che potrebbe rallentare il processo di sperimentazione. In molti infatti hanno già espresso le loro perplessità sul metodo invasivo di Neuralink.

Musk però ha sottolineato che "i fili hanno all'incirca le stesse dimensioni di un neurone", sebbene sia necessario un foro da 8 millimetri e l'installazione di un pod indossabile e rimovibile da posizionare dietro l'orecchio, che comunicherà in modalità wireless con un telefono. Gli elettrodi sviluppati da Neuralink sono progettati per durare "molti decenni", nonostante il contatto con il cervello umano.

Neuralink sta progettando gli elettrodi non solo per leggere dai neuroni cosa succede nel cervello, ma anche per "scriverci" dentro . Philip Sabes ha affermato che "è possibile utilizzare questa tecnologia per ripristinare il senso del tatto o la vista. Una persona potrebbe immaginare di correre, ballare o persino di fare kung fu".

La speranza dei dirigenti è che la procedura sia abbastanza sicura e facile da essere scelta dalle persone. Nei test condotti finora "siamo stati in grado di posizionare rapidamente migliaia di elettrodi nel cervello senza sanguinamento" ha affermato MadDougall.