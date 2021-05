Elon Musk conduce il Saturday Night Live, ma i Dogecoin calano

Il "Dogefather" ha fatto calare il valore dei Dogecoin. Strano da affermare, ma questo è quanto accaduto nel corso delle ultime ore, in una vicenda che ovviamente ha avuto Elon Musk come protagonista. Infatti, molti investitori hanno pensato di mettere in atto le loro "mosse" in un momento strategico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, mentre le persone stavano guardando la puntata del noto show "Saturday Night Live" condotta dal CEO di SpaceX, non sono in pochi coloro che hanno "colto l'occasione" per vendere i propri Dogecoin. Questo ha portato rapidamente a un calo del valore del 12%, che ovviamente è avvenuto in un lasso di tempo particolarmente ristretto.

In ogni caso, Musk ha citato più volte questa criptovaluta durante il Saturday Night Live, cercando di spiegare a Michael Che e Colin Jost, noti personaggi legati al programma, cosa sono i Dogecoin. Inoltre, non è mancata una sorta di "autoproclamazione", in puro stile Musk, anche in questa sede. Infatti, l'atipico imprenditore si è definito "Dogefather" (come aveva già fatto online in precedenza).

Nel frattempo, come già accaduto in questi giorni, la nota piattaforma di investimenti Robinhood sta avendo qualche "grattacapo", probabilmente visto quanto sta succedendo nel mondo delle criptovalute. Insomma, Elon Musk non è di certo passato inosservato al "Saturday Night Live".