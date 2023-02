Elon Musk conferma: la spunta blu legacy verrà rimossa da Twitter

In seguito alla questione del licenziamento dell'ingegnere Twitter che aveva fatto notare a Musk il suo calo di popolarità, torniamo a fare riferimento su queste pagine al social network dei cinguettii. Di mezzo, come ben potete immaginare, c'è ancora una volta il CEO, che ha confermato che la spunta blu legacy verrà rimossa da Twitter.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, "legacy" significa "eredità". In parole povere, come riportato anche da MSPowerUser e Fortune, i profili che hanno ottenuto l'iconica spunta blu sulla piattaforma mediante il sistema di verifica precedente a quello adottato dalla "direzione Musk" (ricordiamo che di mezzo c'è l'abbonamento Twitter Blue) potrebbero presto perdere questo noto segno di riconoscimento.

Ci ha pensato direttamente Musk a spiegarlo, chiaramente rispondendo a un tweet. A tal proposito, il CEO ha affermato di pensare che quel tipo di sistema di verifica sia "veramente corrotto", indicando che in futuro ci sarà la rimozione delle spunte blu per quel tipo di account. Come ben potete immaginare, visto che di mezzo c'è Musk, non ci sono ancora dettagli in merito a come avverrà il tutto, così come mancano informazioni sulle tempistiche con cui ciò potrebbe avvenire.

Tuttavia, sembra, perlomeno stando alle parole del CEO, che i profili in cui attualmente la spunta blu su Twitter è legata ai "criteri precedenti" potrebbero presto veder "scomparire" quest'ultima. Da notare però che attualmente, passando il mouse sopra la spunta blu legata allo stesso profilo di Musk, si legge che quest'ultimo rappresenta "un account verificato secondo i criteri precedenti. Potrebbe essere o non essere notorio". Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere: nel frattempo, ricordiamo che su Twitter sono arrivate le spunte colorate.