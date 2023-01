Elon Musk conferma: 'troppe pubblicità su Twitter, abbonamento senza inserzioni in arrivo'

Mentre Twitter riduce all'osso il numero di dipendenti, mettendo così a rischio il funzionamento stesso della piattaforma, pare che il social di Elon Musk stia ancora sperimentando con i prezzi di Twitter Blue, l'abbonamento a pagamento che garantisce l'accesso a feature e opzioni esclusive per utenti professionisti.

Dopo aver introdotto Twitter Blue su Android e l'abbonamento annuale a Twitter Blue, entrambi aspramente criticati dalla fanbase per via del loro prezzo decisamente poco conveniente, lo stesso Elon Musk ha spiegato che la sua azienda sta ora pensando ad un abbonamento ancora più costoso, una sorta di "Twitter Blue Premium", che dovrebbe dare a chi lo uso ulteriori vantaggi esclusivi.

Il nuovo CEO di Twitter, infatti, ha pubblicato un thread sul suo account in cui spiega che "le pubblicità su Twitter sono troppo frequenti e troppo invasive. Faremo dei passi avanti nelle prossime settimane per risolvere entrambi i problemi", e che "ci sarà un abbonamento a prezzo più alto che vi permetterà di ridurre a zero le pubblicità".

Dunque, sembra che gli abbonati a Twitter Blue continueranno a vedere le pubblicità, mentre per farle sparire dovranno pagare un'aggiunta di qualche Dollaro al mese. Per ora, però, non sono ancora note le specifiche della nuova sottoscrizione. Sembra comunque che al momento gli inserzionisti su Twitter non manchino, al punto da generare un numero troppo alto di pubblicità sulla piattaforma: solo qualche mese fa, però, il fuggi-fuggi generale da Twitter aveva causato anche un'emorragia di advertisers dalla piattaforma.

In aggiunta, il post di Elon Musk sembra chiarire che vi sarà una riduzione generalizzata del numero di inserzioni anche per gli utenti free e per gli iscritti a Twitter Blue "base". Resta da vedere quanto sarà ingente il "taglio" delle pubblicità operato nelle prossime settimane.