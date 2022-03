Elon Musk continua ad aiutare l'Ucraina: consegnato il secondo carico di Starlink

Dopo il primo carico di parabole Starlink consegnato in Ucraina, che avevano suscitato la dura reazione della Russia, Elon Musk continua ad aiutare le popolazioni colpite dall’invasione russa. Il vice primo ministro dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, ha annunciato tramite Twitter di aver ricevuto il secondo carico di parabole Starlink.

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Fedorov (che fa anche da Ministro per la Trasformazione Digitale dell’Ucraina), ha voluto ringraziare Elon Musk per aver mantenuto la parola e per aver supportato la sua nazione. Immediata è arrivata la risposta del CEO di Tesla, che si è detto felice di poter aiutare l’Ucraina ed ha spiegato che i carico contiene anche alcuni accessori extra, tra cui “adattatori di alimentazione per gli accendisigari delle auto, batterie aggiuntive ad energia solare e generatori per luoghi in cui l’elettricità non è più disponibile”.

Qualche giorno fa, lo stesso Musk aveva osservato che Starlink è un obiettivo di alto livello per l’esercito russo, in quanto si tratta dell’unico sistema di comunicazioni non russo ancora funzionante nel paese. Nel tweet, l’imprenditore aveva esortato la popolazione ad “utilizzarlo con attenzione”.

Il sistema di navigazione satellitare si sta dimostrando uno strumento potentissimo in territorio di guerra, ed è stato attivato immediatamente dopo la richiesta arrivata dall’Ucraina.