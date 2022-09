Elon Musk continua a dire cavolate incredibili sul declino della popolazione

Elon Musk è sempre sulla cresta dell'onda. Qualsiasi cosa dica il miliardario riesce comunque a far parlare di sé, nel bene e soprattutto nel male. Ad esempio è da molto tempo che millanta di come la popolazione mondiale sia sull'orlo di un crollo catastrofico a causa del calo delle nascite... ma non è proprio così.

"Il crollo della popolazione dovuto ai bassi tassi di natalità è un rischio molto più grande per la civiltà rispetto al riscaldamento globale", ha twittato Musk la scorsa settimana. Ovviamente questa è una grossa cavolata: gli esperti di dinamiche demografiche dicono che il miliardario è completamente fuoristrada.

"È meglio produrre automobili e ingegneria piuttosto che prevedere l'andamento della popolazione", ha dichiarato Joseph Chamie, un demografo consulente ed ex direttore della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, in risposta al CEO di SpaceX. "Sì, in alcuni paesi la loro popolazione è in calo, ma per il mondo non è proprio così."

Tra pochissimo raggiungeremo gli 8 miliardi di persone nel mondo e nonostante i tassi demografici stiano calando, la popolazione mondiale è ancora in crescita. Sebbene la maggior parte dei ricercatori preveda che la popolazione globale alla fine comincerà a diminuire, si tratta di un evento che si verificherà tra molto tempo.

Insomma, caro Musk il cambiamento climatico rimane lo stesso il rischio maggiore per gli esseri umani.