Elon Musk continua a cercare fondi per rendere Tesla una società privata

Pochi giorni fa avevamo parlato del fatto che Elon Musk stesse pensando di togliere Tesla dal mercato e renderla una società privata. Il CEO dell'azienda aveva inoltre assicurato che i fondi per la manovra fossero già pronti. Alcune voci però non sono completamente d'accordo.

Secondo Bloomberg, sembra che Elon Musk stia ancora cercando investitori per un supporto finanziario dedicato a questa manovra in cambio di una parte della proprietà di Tesla (evitando concentrazioni di potere).

Il tweet di Musk era stato chiaro: funding secured, fondi assicurati. Se le informazioni trapelate fossero vere, allora la SEC americana avrà di che indagare nelle prossime settimane. Il CEO della società di consulenze Kalorama Partners, Harvey L. Pitt, durante un'intervista ha detto: "Se fai una dichiarazione falsa collegata a tematiche come la sicurezza o il trading, corri il rischio di dover pagare i danni causati e di ricevere un'azione penale."

Come già detto martedì, l'obiettivo di Elon Musk è quello di eliminare eventuali pericoli per la società derivanti proprio dall'essere quotata in borsa, dando però la possibilità agli investitori di mantenere le proprie quote. Ad ora nessuno da parte di Tesla ha rilasciato una dichiarazione, ma è questione di giorni prima che qualcuno si faccia avanti per chiarire la questione.