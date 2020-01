Elon Musk continua a credere nella città da 1 milione di persone su Marte entro il 2050

Attualmente SpaceX sta costruendo il suo primo veicolo orbitale Starship, chiamato SN1, presso la sua struttura nel sud del Texas. L'obiettivo finale dell'astronave sarà quello di trasportare 100 persone per permettere, tra le tante cose, la colonizzazione e l'esplorazione di Marte.

Il fondatore e CEO miliardario di SpaceX, Elon Musk, ha delineato alcuni step ambiziosi per colonizzare Marte, durante una raffica di post su Twitter. Secondo l'uomo, infatti, il riutilizzo è la chiave per farlo; ciò comporta la riduzione dei costi del volo spaziale abbastanza da rendere economicamente fattibile la colonizzazione di Marte e altre audaci attività di esplorazione.

Musk ha scritto che l'obiettivo finale è di lanciare ogni veicolo in media tre volte al giorno. Ogni astronave sarà in grado di trasportare in orbita circa 100 tonnellate di carico utile, quindi, a quel ritmo di volo, ogni veicolo lancerebbe circa 100.000 tonnellate all'anno. "Costruendo 100 astronavi all'anno si arriva a 1000 in 10 anni, che sono circa 100 mila persone [..]", scrive il miliardario in un altro tweet giovedì scorso.

L'idea dell'uomo è quella di lanciare le flotte di Starship durante l'allineamento di Marte e la Terra, che si verifica solo una volta ogni 26 mesi. Musk vuole che tutta questa fatica porti alla creazione di un insediamento sostenibile sul Pianeta Rosso. Questo obiettivo - rendere l'umanità una specie multiplanetaria - è il sogno dell'imprenditore. Una città sul Marte, secondo il miliardario, potrebbe sorgere su Marte tra 50 e 100 anni.

Starship potrebbe alzarsi e funzionare presto. I rappresentanti di SpaceX hanno affermato che le prime missioni operative del veicolo, che probabilmente lanceranno satelliti per le comunicazioni, potrebbero arrivare già nel 2021. E c'è già una missione con equipaggio prenotata per il 2023: un viaggio intorno alla Luna, dove sarà presente anche il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che cerca una fidanzata da portare con lui.