Elon Musk continua a disfarsi delle sue ricchezze: in vendita altre cinque case!

Continua la vendita delle case da parte di Elon Musk. Nelle ultime ore l'imprenditore sudafricano infatti ha messo sul mercato altre cinque proprietà, di cui quattro presenti nell'area di Los Angeles (per un prezzo di 62,5 milioni di Dollari) ed un palazzo in Inghilterra da 35 milioni di Dollari.

Il valore complessivo quindi si aggira intorno ai 100 milioni di Dollari, un prezzo non accessibile da tutti ma che farà comunque gola ai più benestanti. Interessante anche notare come queste due inserzioni siano state pubblicate proprio qualche giorno dopo che Musk ha ricevuto le prime offerte per le case di Bel Air, per cui è richiesto complessivamente un investimento da 39,5 milioni di Dollari.

Le motivazioni per cui ha scelto di mettere in vendita tutte le case Musk le ha spiegate nel podcast di Joe Rogan in cui ha affrontato anche altri temi. Nella sua visione delle cose infatti "le proprietà appesantiscono le persone" in quanto possono servire da pretesto per attaccare i benestanti.

Negli ultimi giorni Musk è stato citato da praticamente tutti i giornali del mondo dopo aver sfidato il lockdown in California e riaperto le fabbriche di Tesla, al punto che si è offerto di farsi arrestare dalle autorità. Il CEO del produttore di auto elettriche in passato aveva definito fascista la quarantena a causa del Coronavirus.