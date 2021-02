Elon Musk continua a spingere Dogecoin e le criptovalute: il Bitcoin supera 40mila Dollari

Elon Musk continua, sul proprio account ufficiale Twitter, a spingere Dogecoin ed in generale le criptovalute. Dopo iltweet di qualche giorno fa, il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla ha pubblicato un sondaggio interessante.

Come mostriamo in calce, Elon Musk ha chiesto quale sarà la futura moneta della Terra: le due risposte sono “Dogecoin sulla Luna” e “tutte le altre criptovalute messe insieme”.

Non si tratta certo di un consiglio esplicito, ma comunque il tweet di Musk ha avuto una risonanza importante ed infatti il Bitcoin ha superato quota 40mila Dollari di valore e nel momento in cui stiamo scrivendo è a 40.357 Dollari, con Ethereum che segue a 1.671,56 Dollari. Continua la crescita anche di Dogecoin, che viene scambiato a 0,04957 Dollari , comunque in crescita dell’8,55% rispetto a 24 ore fa e del 55,68% se il valore si confronta con una settimana fa. Dogecoin, in particolare qualche giorno fa ha riportato una crescita del 300% nel giro di poche ore.

Ovviamente si tratta di valutazioni estremamente fluide e volatili: le criptovalute hanno infatti attirato critiche da parte dei detrattori proprio a causa di tale volatilità, sebbene secondo molti analisti siano ormai viste da tutti come beni rifugio futuri, soprattutto in piena pandemia.