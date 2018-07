Elon Musk contro il sub che ha salvato i ragazzi in Thailandia: 'sei un pedofilo'

Elon Musk si è duramente scagliato contro l'operatore subacqueo britannico che ha avuto un ruolo importante nel salvataggio dei dodici ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, ha risposto probabilmente esageratamente alle accuse mosse da Vern Unsworth.

Quest'ultimo, infatti, senza mezzi termini aveva recentemente dichiarato che il progetto presentato da Musk per salvare la squadra di calcio intrappolata nella grotta, altro non era che una "trovata pubblicitaria", un'accusa che evidentemente non è andata giù a Musk, il quale attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato un tweet (poi rimosso), in cui, rivolgendosi al sub, affermava che avrebbe pubblicato un video per dimostrare le potenzialità del suo progetto, il tutto condito dalla dicitura "pedo guy".

Si tratta di un'accusa molto grave, che potrebbe costare carissima a Musk, dal momento che ad oggi non ci sono prove che dimostrano quanto detto.

Unsworth, che è uno dei sub che ha avuto un ruolo importante nel salvataggio dei dodici ragazzi, la scorsa settimana aveva affermato che il metodo di Musk "non aveva la minima possibilità di funzionare" in quanto in fase di progettazione lo stesso CEO "non si è fatto un'idea di come fosse il passaggio della caverna. Il sottomarino, credo, era grande tra 5 piedi e 6 pollici di lunghezza, ed era rigido, quindi non avrebbe potuto schivare gli ostacoli o adattarsi agli angoli". A completamento dell'intervista, Unsworth aveva anche invitato Musk "ad infilarsi il sottomarino dove fa male".

Nella serata di ieri, invece, è arrivato il tweet in cui senza mezzi termini ha accusato il sub di pedofilia, e quando un ragazzo gli ha fatto notare l'accusa molto grave, Musk ha rincarato la dose scommettendo "un dollaro firmato che è vero".

Inutile dire che gli utenti e l'opinione pubblica non hanno accolto favorevolmente questo tweet, e sono molte le critiche arrivate ai danni del miliardario. I portavoce di Musk e Tesla, interpellato per una richiesta di commento, non hanno risposto.