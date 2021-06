Elon Musk, che cos'è il progetto FUCKELON? Sono i nuovi Dogecoin?

Elon Musk è sicuramente una figura "divisiva" nel mondo tech. Infatti, l'atipico imprenditore dispone della sua folta schiera di sostenitori, ma non è esattamente apprezzato da tutti (d'altronde, chi è ben voluto da chiunque?). Ebbene, sono proprio i suoi "detrattori" ad aver realizzato un "progetto" dal nome "poco elegante": FUCKELON.

Stando anche a quanto riportato da Wccftech, in queste ore l'interesse attorno alla questione è particolarmente elevato. Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio di quanto sta accadendo, è bene partire dalle basi, visto che molti di voi potrebbero non conoscere il contesto. Ebbene, visto che Musk ha più volte sostenuto criptovalute come i Dogecoin nell'ultimo periodo, qualcuno ha deciso di realizzare delle monete pensate per "screditare" il CEO di SpaceX.

Abbiamo già trattato in passato la questione STOPELON, ma adesso a quanto pare si è andati oltre (visto il nome della nuova moneta). In ogni caso, FUCKELON nel corso delle ultime ore ha raggiunto un nuovo record: 0,000002731 dollari. A causare questo "movimento" sarebbero stati alcuni tweet pubblicati da Musk proprio oggi 4 giugno 2021, in cui si fa riferimento ai Bitcoin.

Insomma, non tutti nella community del mondo delle criptovalute sembrano apprezzare Elon Musk, tanto che ora esiste una moneta dedicata ai "detrattori" del noto imprenditore. In un certo senso, qualcuno potrebbe arrivare ad "associare" FUCKELON ai Dogecoin, ma ovviamente si tratta di un paragone "forzato" e sicuramente realizzare una moneta per "screditare" una persona non è un bel gesto.