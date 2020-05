Elon Musk costretto a modificare il nome del figlio, ma non come credete

Grimes ha annunciato che è statA costretta a cambiare il nome dell'ultimo figlio avuto con Elon Musk da "X Æ A-12" a "X Æ A-Xii". L'artista l'ha svelato sul proprio account ufficiale Instagram, dove però non ha precisato se la scelta sia dovuta alle leggi californiane o ad altre ragioni.

La compagna dell'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha osservato che "i numeri romani suonano meglio". A cambiare infatti è solo la parte finale del nome che è passata da 12 a XII.

Nel corso del podcast di Joe Rogan, Elon Musk ha spiegato il nome del figlio ed ha svelato che "la X si pronuncia normalmente, Æ invece si legge 'ash', mentre A-12 è un mio contributo e si riferisce ad Archangel 12, il precursore dell'SR-71, l'aereo più bello di sempre".

Alcuni avvocati specializzati in diritto della famiglia, parlando con la rivista People hanno osservato che le legge della California non ammette simboli, numeri arabi o numeri romani sui certificati di nascita in quanto nelle circolari locali viene stabilito che i nomi propri di persona devono contenere solo caratteri dell'alfabeto inglese, e non sono ammessi nemmeno i trattini.

Il nuovo bambino è nato lo scorso 5 Maggio, e nonostante sia passato quasi un mese ancora non si è capita la pronuncia.