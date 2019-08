Elon Musk: costruire una città su Marte potrebbe costare 10 trilioni di dollari

Senza alcun dubbio, costruire da zero una città su un pianeta deserto costerà moltissimo. Secondo Elon Musk, l'eccentrico miliardario fondatore di SpaceX e Tesla, la spesa per una città sul Pianeta Rosso potrebbe essere tra i 100 miliardi e 10 trilioni di dollari.

Vale a dire un ottavo del valore dell'intera economia globale. La visione del CEO di SpaceX include non solo l'invio dei primi umani su Marte, ma di utilizzare quella missione come punto di partenza per costruire un insediamento permanente. Supponendo che tutto vada secondo i piani, Musk ritiene che una città autosufficiente potrebbe prendere forma già nel 2050.

L'incredibile cifra di 10 trilioni (un 1 seguito da ben 19 zeri) di dollari è stata affermata da Musk su Twitter il 10 agosto. Ovviamente il costo della città dipenderà da quanto costerà spedire ogni tonnellata su Marte.



Se per inviare ogni tonnellata fossero necessari 100.000 dollari, ha spiegato Musk sabato, il prezzo per creare una città sarebbe fissato a circa 100 miliardi di dollari (perché sono necessari, almeno secondo il miliardario, un milione di tonnellate di merci dalla Terra per far funzionare al minimo una città).

Sicuramente una cifra importante, ma che rimane solamente una stima. Prima della costruzione di una città su Marte dovranno essere compiuti centinaia, se non migliaia, di passi importanti sul Pianeta Rosso. Il primo, quello più importante, è arrivarci.