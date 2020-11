Elon Musk, il suo costume per Halloween? Isaac di Dead Space!

Dopo aver fatto venire a galla dei "misteriosi parallelismi" tra The Boring Company e la Vault-Tec di Fallout, Elon Musk torna a esprimere il suo amore per il mondo dei videogiochi. Ovviamente, l'atipico imprenditore ha fatto, come sempre, tutto a modo suo.

Infatti, in seguito a una domanda ricevuta su Twitter in merito al costume utilizzato per Halloween, Elon Musk ha semplicemente risposto con un'immagine di Isaac di Dead Space. Insomma, il CEO di SpaceX sembra apprezzare anche la serie di Electronic Arts, che chiaramente ha a che fare con il mondo spaziale, seppur in chiave survival horror.

Musk si è ormai fatto conoscere anche per queste uscite poco "istituzionali" per un imprenditore del suo calibro, che però contribuiscono a migliorare ulteriormente la sua reputazione tra gli appassionati di videogiochi e tecnologia in generale. Vi ricordiamo che a giugno 2019 Musk ha annunciato l'arrivo di Fallout Shelter sulle Tesla Model 3, mentre a inizio 2020 ha "commentato" il rinvio di Cyberpunk 2077.

Per il resto, non tutti sanno che la fabbrica di SpaceX dispone di alcune chicche nerd. Insomma, Musk si dimostra ancora una volta attento al mondo dei videogiochi, scegliendo un costume per Halloween a tema. Chissà che ne pensa il CEO di SpaceX della disturbante scena dell'ago nell'occhio del secondo capitolo.