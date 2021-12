E' Elon Musk il creatore del Bitcoin? Un ex dipendente di SpaceX ne è convinto

Mentre Elon Musk continua a sponsorizzare Dogecoin, un ex stagista di SpaceX ha riportato in auge una vecchia teoria del web secondo cui dietro Satoshi Nakamoto, il creatore del Bitcoin, ci sarebbe proprio il CEO sudafricano.

In un post pubblicato sul proprio blog Medium, Sahil Gupta afferma di essere "quasi certo" che dietro il Bitcoin ci sia Elon Musk.

La sua convinzione è rafforzata da una telefonata con Sam Teller, l'ex capo dello staff di Musk, che ha avuto nel 2017. Durante questa chiacchierata, Gupta avrebbe chiesto a Teller se Satoshi Nakamoto sia davvero Elon Musk, ed il suo collaboratore l'avrebbe risposto in maniera "ambigua".

"Ci fu un silenzio di 15 secondi, quindi Teller disse 'beh, cosa posso dire'?" afferma Gupta sul post, in cui osserva che Musk avrebbe potuto facilmente scrivere il white paper di Bitcoin in quanto possiede tutte le conoscenze in materia di crittografia ed economia, essendo lui tra i co-fondatori di PayPal.

Musk inoltre conosce anche il linguaggio di programmazione C++, che proprio Satoshi Nakamoto ha utilizzato per scrivere la versione originale del software Bitcoin. Insomma, secondo Gupta i dubbi sarebbero pochi, ma nel frattempo Musk negli ultimi tempi ha continuato a negare.

Di recente inoltre Craig Wright ha portato a casa i primi 1,1 milioni di Bitcoin, ed in molti sono convinti che dietro lo pseudonimo ci sia lui.