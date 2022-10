Elon Musk crede che l'ex fidanzata Grimes sia una simulazione creata dalla sua mente

Elon Musk pensa che Grimes sia una simulazione creata dalla sua mente. A svelarlo è stato Devin Gordon, apparso nella nuova docuserie della BBC “The Elon Musk Show”, dove ha spiegato che il CEO di SpaceX e Tesla credeva che Grimes fosse il suo “compagno perfetto” ma non reale”.

“Grimes mi ha detto ripetutamente che Musk ha questa teoria su di lei che non è reale” ha spiegato Gordon allo show televisivo. La teoria del magnate sudafricano è molto semplice, per lo meno da spiegare: “Grimes è una simulazione che è stata creata da lui ed esiste nella sua corteccia cerebrale come una sorta di compagno perfetto per lui”, lo stesso autore riconosce che questa visione suona un pò folle e forse è anche un pò inquietante, ma l’aspetto più “interessante”, se così si può definire, è che anche l’ex fidanzata è d’accordo.

“I suoi interessi sono tutti uguali a quelli di Elon e la sua musica è molto orientata alla tecnologia” ha aggiunto Gordon, il quale ha spiegato che “entrambi hanno fatto una battuta da nerd simile su una spaventosa teoria dell’IA del futuro”.

Secondo le indiscrezioni trapelate lo scorso anno, Elon Musk e Grimes sarebbero semi separati, dopo una relazione andata avanti dal 2018 al 2022 e che ha portato alla nascita di due figli. La coppia aveva fatto parlare di se già qualche anno fa, quando aveva dato ad uno dei figli un nome piuttosto particolare.