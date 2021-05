Elon Musk sulle criptovalute: 'sono promettenti, ma investite con cautela'

Dopo i numerosi tweet di Musk su Dogecoin, che hanno dato il via ad un vero e proprio rally per la criptovaluta-meme, l'amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha voluto mettere in guardia i propri follower dagli investimenti di questo tipo.

In un tweet pubblicato nella notte, infatti, Musk ha osservato che "le criptovalute sono promettenti, ma per favore investite con cautela".

Si tratta di un tema di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine: il mercato delle criptovalute è infatti noto per la sua elevata volatilità, motivo per cui è sempre consigliabile non investire grosse somme di denaro in quanto le continue fluttuazioni del valore delle monete virtuali potrebbero provocare anche perdite.

Il CEO sudafricano nelle ultime settimane ha più volte parlato del Dogecoin, che di recente ha raggiunto il massimo storico proprio a ridosso della presenza di Musk al Saturday Night Live, che presenterà il prossimo 8 Maggio e che secondo molti potrebbe vedere il miliardario parlare di quella che più volte ha descritto come "la moneta del futuro".

Dogecoin ha ricevuto anche l'approvazione di eToro e Gemini e di Tyler Winkevloss, il quale ha affermato che "Dogecoin è la moneta della gente. È organica, irriverente e divertente". Nel momento in cui stiamo scrivendo, Dogecoin viene scambiata a 0,6215 Dollari, ancora in crescita rispetto alla giornata di ieri e su base settimanale.