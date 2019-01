Elon Musk: critiche per l'utilizzo del jet privato 250 voli nel 2018

Il Washington Post ha pubblicato un interessante articolo riguardante l'utilizzo che fa Elon Musk del proprio jet privato, che nel 2018 l'avrebbe utilizzato per 150.000 miglia di viaggi. Ciò che fa discutere però è rappresentato dal numero di spostamenti che il CEO di Tesla e SpaceX avrebbe effettuato.

Nei dati ottenuti dal Post è riportato un numero elevato di viaggi con distanza pari o inferiore a 20 miglia, e si ipotizza che l'imprenditore sudafricano l'abbia usato per spostarsi da sud a nord di Los Angeles. "Tesla ha affermato che Musk non ha mai usato l'aereo per volare tra punti diversi di Los Angeles" sostiene il Post, che però esprime perplessità a riguardo.

In un altro stralcio di articolo si legge che le 150.000 miglia sarebbero state spalmate su 250 voli, il che vuol dire che si è trattato di spostamenti molto ristretti accessibili anche tramite altri mezzi, che non necessitavano di un jet privato. Ovviamente non è dato sapere se a bordo di tutti i voli ci fosse Musk, ma il dato è comunque superiore rispetto all'utilizzo che ne ha fatto il CEO di Amazon, Jeff Bezos, che nel 2018 ha effettuato 150 spostamenti col proprio jet privato.

Il Post si sofferma anche sul fatto che i voli privati di Musk gravano sul bilancio di Tesla, in quanto la compagnia copre gran parte delle spese del jet del proprio amministratore delegato.

Apple ha speso 93.000 Dollari per i voli privati di Tim Cook nel 2017, mentre Tesla nello stesso anno ne ha spesi addirittura 700.000 di Dollari per far volare Musk su un Gulfstream G650 ER.

Il Post ha ottenuto i log dei voli effettuati da Musk da un "ufficiale del settore" anonimo ed ha ricevuto conferma dalla Federal Aviation Administration. L'aereo di Musk, come i jet privati di molti miliardari, non è tracciato.

In risposta al Post, un portavoce di Tesla ha dichiarato che "finchè non saremo in grado di teletrasportarci, purtroppo non esiste un'alternativa che gli consenta di svolgere il suo lavoro con la stessa efficacia".