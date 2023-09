Elon Musk critico sulla controffensiva Ucraina su X: il post fa (ancora) discutere

A pochi giorni dalla pubblicazione della biografia firmata Walter Isaacson, dove si parla anche del ruolo che ha avuto Starlink di SpaceX in Ucraina, Elon Musk ha pubblicato sul proprio account ufficiale X un altro post destinato a far discutere gli utenti.

L’amministratore delegato di SpaceX e Tesla, nella fattispecie, tramite i propri canali social ha criticato la controffensiva Ucraina ed in risposta al thread del venture capitalist David Sacks, che stava commentando l’andamento delle operazioni militari in Ucraina, ha mostrato il suo scetticismo sulla controffensiva di Kiev. “Così tanta morte per così poco” si legge nel post pubblicato da Musk, che è destinato ancora una volta a far discutere.

Nel thread, Sacks sostiene che la controffensiva “non riesce a raggiungere nessuno degli obiettivi originariamente dichiarati”, ovvero ridurre le conquiste territoriali della Russia allo scopo di rilanciare i negoziati di pace con il Cremlino. Sacks ha aggiornato regolarmente il thread pubblicando informazioni dettagliate sulla controffensiva ed in un post del 17 Settembre scrive che “le conquiste territoriali ucraine derivanti dalla loro tanto decantata controffensiva [evidenziata in blu] sono così minuscole che possono a malapena essere viste su una mappa”. Da qui il commento critico di Musk.

Lo scorso anno, Elon Musk aveva proposto un piano di pace per la guerra in Ucraina, scatenando non poche polemiche.