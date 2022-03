Elon Musk ha una nuova data per portare le persone su Marte: prima del previsto

Quando si parla di Marte non si può non menzionare anche Elon Musk, CEO di SpaceX che ha intenzione di portare l'umanità sul Pianeta Rosso (anche se i primi coloni a detta sua moriranno, ma in modo spettacolare). Il miliardario ha più volte dato una data di lancio che, per ovvi motivi, ha poi dovuto "ritrattare", ed è successo anche questa volta.

Musk ha dichiarato questa settimana su Twitter che un atterraggio umano su Marte avverrà nel 2029... anche se qualche tempo ha perfino affermato di farcela perfino nel 2026 o addirittura nel 2024. Il 2029 è sicuramente una data importante, poiché sarebbero passati solo 60 anni dalla prima volta che l'uomo sbarcò sulla Luna nel 1969.

La nuova data di Musk sembra anche coincidere con i piani della NASA di mandare degli uomini sul Pianeta Rosso negli anni '30. Le previsioni del miliardario lasciano molte volte a desiderare, soprattutto perché sappiamo benissimo che il CEO di SpaceX tende ad esagerare con le sue dichiarazioni (o provocazioni?).

Arrivare su Marte per Elon Musk sembra essere fattibile in massimo 10 anni nel caso peggiore. Si tratta di una stima sicuramente molto positiva, ma attualmente le agenzie spaziali di tutto il mondo (private e non) stanno effettivamente lavorando a una tecnologia che ci permetterà di mettere piede prima sulla Luna e poi sul tanto ambito Pianeta Rosso.

Insomma, sentiremo ancora parlare dell'argomento in futuro... e chissà cos'altro avrà da dire Musk.