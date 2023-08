Elon Musk l'ha fatto davvero: diretta su X con l'FSD Tesla verso casa Zuckerberg

Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la questione della mancata cage fight tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, immancabilmente per via del primo imprenditore. Infatti, Musk ha di fatto trasmesso in diretta su X l'uso della demo v12 dell'FSD Tesla (Full Self Drive: l'autopilot, per intenderci).

I più attenti tra di voi ricorderanno che già in precedenza Musk aveva affermato di voler sfruttare il tempo legato ai test di questa tecnologia per andare a casa di Mark Zuckerberg e cercare di "far accettare" a quest'ultimo la sfida, dichiarando di voler trasmettere il tutto in diretta su Twitter X. Il primo annuncio del 14 agosto 2023 era però andato "a vuoto", visto che non c'era stata alcuna diretta streaming.

Nella giornata di sabato 26 agosto 2023, però, come riportato anche da The Verge, di fatto Musk ha avviato una diretta su Twitter X. Passata inizialmente un po' in sordina, questa ha oltre 44 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo, per una durata complessiva di 45 minuti. Al netto del fatto che la trasmissione risulta di scarsa qualità, è ciò che succede durante la live streaming a far discutere nuovamente in merito ai comportamenti dell'imprenditore.

Quest'ultimo si fa infatti vedere mentre prova la nuova versione dell'autopilot di Tesla, ma durante la diretta emergono svariate criticità. Si va infatti da una situazione, al 19esimo minuto, in cui si stava quasi per verificare un incidente nell'ambito di un semaforo rosso fino a un Musk che, attorno al minuto 27, arriva a cercare su Google l'indirizzo di casa di Mark Zuckerberg (affermando che non sarebbe doxxing, in quanto l'indirizzo è su Google).

Questo senza contare il fatto che la diretta streaming è stata effettuata con l'imprenditore seduto al posto di guida, cosa non prevista, ad esempio, dalle regole di Tesla per l'uso dell'FSD. Sembra però, come si apprende da un altro articolo di The Verge, che a Musk non arriverà alcuna multa, in quanto nessun agente ha assistito fisicamente alle eventuali infrazioni.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: alla fine non è stato "preso" alcun Mark Zuckerberg. Quest'ultimo, dal canto suo, è d'altronde già stato chiaro, sin da poco dopo il primo annuncio di Musk, affermando tramite un portavoce di non aver intenzione di rispondere a una persona che si reca a casa sua in questo modo. Quello che rimane di questa vicenda è ancora una volta l'assurdo comportamento dell'imprenditore: tra l'altro, Musk è stato fischiato ai Mondiali di Valorant di recente.