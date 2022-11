Elon Musk, debutto in salita per Twitter: registrato un 'enorme calo delle entrate'

L’acquisizione di Elon Musk da parte di Twitter è ormai conclusa, ma le ripercussioni a livello societario ed economico sono tutt’altro che positive per il vulcanico CEO sudafricano.

Il nuovo proprietario della piattaforma di microblogging infatti ha annunciato che la compagnia ha registrato un “enorme calo delle entrate” a causa del fuggi fuggi degli inserzionisti da Twitter: nella giornata di ieri alla lunga lista di società che hanno stoppato le pubblicità si sono aggiunte General Mills ed Audi, in quanto evidentemente preoccupate per la nuova strategia di moderazione che ha intenzione di mettere in campo Musk, che sin da subito ha promesso una maggiore libertà di espressione per gli utenti.

Un nuovo rapporto pubblicato da CNBC si sofferma sull’andamento del titolo Twitter in borsa. Analizzando le azioni è emerso che da quando Musk ha annunciato per la prima volta l’intenzione di rilevare Twitter, la compagnia ha lasciato sul terreno il 35%. Chiaramente è difficile imputare questo calo solo a Musk, in quanto tutto il comparto Big Tech sta soffrendo l’inflazione e la difficile situazione economica a livello mondiale.

E’ innegabile però che le prime decisioni di Musk non abbiano rasserenato il clima, e nella giornata di ieri sono arrivate le prime cause legali contro Twitter per i licenziamenti.