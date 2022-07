Elon Musk contro la denatalità: promette benefit ai dipendenti che mettono su famiglia

Lo scorso maggio vi abbiamo parlato delle parole di Elon Musk sulla denatalità in Italia, che non lasciano presagire nulla di buono per il nostro Paese. Il miliardario americano, però, è convinto che la crisi demografica sia un problema mondiale e vorrebbe fare il possibile per risolverla.

Proprio per questo motivo, il miliardario sudafricano ha spiegato che intende aumentare i benefici per i dipendenti che metteranno su famiglia e che attualmente lavorano in una delle sue compagnie, come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. La mossa, ha spiegato lo stesso miliardario, è stata decisa per evitare quella che Musk considera la "più grave crisi per la civiltà su larga scala".

A riportare la notizia è stato lo stesso Elon Musk su Twitter, che ha anche affermato di sperare di essere da esempio per le altre compagnie americane e mondiali, spingendo queste ultime ad introdurre benefit e aumenti salariali per i dipendenti che decidono di fare dei figli. Al momento, comunque, non è ancora chiaro cosa includano gli incentivi alla natalità proposti dal CEO di Tesla e SpaceX.



Già da ora, almeno dal punto di vista dei congedi parentali e dei benefici salariali per i neo-genitori, Tesla è una delle aziende più all'avanguardia negli Stati Uniti, poiché offre fino a 16 settimane di congedo parentale pagato ai suoi dipendenti e copre fino a 40.000 Dollari per dipendente in "fertility services". Al momento, tuttavia, non sappiamo ancora se SpaceX, Neuralink e The Boring Company offriranno simili vantaggi ai propri dipendenti.

Secondo alcuni, comunque, la mossa del miliardario sarebbe stata portata avanti anche per coprire lo scandalo dei due figli avuti da Elon Musk con una dirigente di Neuralink, o almeno per dirigere altrove l'attenzione del pubblico.