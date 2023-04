Elon Musk denuncia Microsoft: 'ha usato i dati di Twitter per addestrare l'IA'

Poco dopo la pubblicazione delle prime notizie secondo cui Microsoft starebbe per rimuovere Twitter dalla sua piattaforma pubblicitaria, è arrivata la reazione del CEO del social network Elon Musk che ha minacciato il colosso di Redmond di possibili azioni legali.

In un tweet giunto in risposta all’account Twitter Daily News, il vulcanico imprenditore sudafricano ha affermato che secondo cui il gigante di Redmond avrebbe utilizzato illegalmente i dati di Twitter, come i tweet degli utenti, per addestrare i suoi strumenti d’intelligenza artificiale e per tali ragioni “è tempo di fargli causa”.

La scelta di Microsoft di rimuovere Twitter dalla sua piattaforma pubblicitaria è però destinata ad avere delle ripercussioni sugli utenti, che non saranno in grado di accedere al proprio account Twitter e gestire i loro profili utilizzando il profilo Microsoft. La nuova politica entrerà in vigore a partire dal 25 Aprile 2023 ma come evidenziato da Mashable le aziende che utilizzano Microsoft Advertising continueranno a poter gestire i contenuti per Facebook, Instagram e LinkedIn. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nella pagina dedicata sul sito di Microsoft dove la compagnia americana evidenzia che “altri canali di social media come Facebook, Instagram e LinkedIn continueranno a essere disponibili”.

Proprio qualche giorno fa, Elon Musk ha parlato dei pesanti licenziamenti di Twitter messi in campo dopo l’acquisizione.