Tutti contro Elon Musk: denunciato tre volte in pochi giorni, anche da Grimes

Dopo il botta e risposta tra Elon Musk e il Governo tedesco sul ruolo delle ONG nella gestione dei flussi migratori mediterranei, il CEO di Tesla sembra essere finito in grossi guai legali. Solo nelle scorse ore, infatti, sono fioccate ben tre denunce contro Elon Musk o contro Twitter-X, tra cui una da parte dell'ex-compagna del tycoon, Grimes.

Partiamo proprio da quest'ultima, perché, stando a quanto riportano il New York Post, TMZ e The Verge, Grimes avrebbe denunciato Elon Musk perché questi non le avrebbe permesso di vedere uno dei suoi figli. La cantante canadese e il magnate sudafricano hanno avuto una relazione tra il 2018 e il 2021, dalla quale sono nati tre figli, ovvero Exa Dark Sideræl, X Æ A-XII e il giovanissimo Tau Techno Mechanicus.

In effetti, pare proprio che Elon Musk avrebbe impedito alla ex-compagna di avvicinarsi al suo ultimo figlio, Tau Techno Mechanicus. Per questo, la cantante, dopo un appello su X risalente al mese di settembre (Grimes aveva scritto in un post "dite a Elon di permettermi di vedere mio figlio o di rispondere al mio avvocato, plz [sic]"), avrebbe deciso di intentare una causa legale con il CEO di Tesla e SpaceX.

I documenti processuali sono stati depositati il 29 settembre in California: con il processo, Grimes intende stabilire quali siano i suoi diritti di visita al figlio, in quella che viene definita una "petizione per la determinazione delle relazioni parentali tra genitori non sposati" e che negli Stati Uniti viene anche utilizzata per chiedere all'altro genitore di coprire alcune spese per il bambino avuto dalla ex-compagna o dalla ex-moglie. Secondo TMZ, addirittura, Grimes potrebbe chiedere la custodia esclusiva di Tau Techno Mechanicus, anche se l'indiscrezione è ancora tutta da confermare.

Intanto, TechCrunch riporta che Benjamin Brody, un 22enne della California, ha denunciato Elon Musk per diffamazione il 26 settembre. Brody avrebbe intentato una causa legale contro il numero uno di Tesla perché questi - insieme ad un nutrito gruppo di altri utenti su Twitter - lo avrebbe erroneamente definito "un neonazista" dopo averlo scambiato per un'altra persona, un manifestante di estrema destra che ha partecipato ad una rissa durante un evento della comunità LGBT in California.

In realtà, non solo Brody non è un neonazista, ma è anche di origini ebree. Dopo che Elon Musk ha dato spazio sul suo profilo al tweet in cui il ragazzo veniva accusato di aver pestato alcuni membri della comunità LGBT, sia lui che la sua famiglia sono stati vittima di abusi, al punto da aver "sofferto di un enorme numero di molestie da parte di persone sconosciute". Proprio queste violenze hanno infine spinto Brody a trascinare in tribunale Elon Musk.

Infine, anche X non se la passa troppo bene: come spiega Reuters, infatti, la compagnia che ha preso il posto di Twitter è stata denunciata in Florida da X Social Media LLC, un'azienda pubblicitaria secondo la quale l'azienda di Elon Musk, X Corp., avrebbe violato la legge statale promuovendo la "competizione illegale e la violazione di marchio registrato e di marchio di servizio".

Secondo X Social, infatti, Elon Musk non potrebbe usare il nome "X Corp." per la sua azienda, dal momento che tale stesso marchio è stato registrato in precedenza proprio dall'agenzia di comunicazione, che lo possiede dal 2016. È difficile dire se la causa potrà risolversi davvero in favore della compagnia specializzata in marketing sui social network, ma è possibile che essa dia inizio ad un effetto domino: le compagnie che detengono marchi simili a "X" sono moltissime, anche solo restringendo la ricerca a quelle operative nel settore dei social network. Che Musk si debba preparare a una lunga serie di apparizioni in tribunale?