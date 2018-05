Elon Musk dichiara che viaggiare con Boring Company costerà 1 dollaro

Il fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk svela finalmente qualche altro dettaglio relativo alla sua Boring Company: dopo aver mostrato il concept del Loop, un mezzo di locomozione in grado di far viaggiare 16 persone alla velocità di 150 miglia orarie, ora annuncia che il prezzo del biglietto per il servizio sarà di un solo dollaro.

I progetti di questo futuristico sistema di trasporto prevedono una serie di tunnel che si estendono per 2.7 miglia e si sviluppano in parallelo alla Interstate 405: nella sua mente l'eclettico imprenditore vede già una moltitudine di mini-stazioni, grandi quanto un posteggio per auto, a cui viene affidato il compito di gestire ed alleggerire il traffico.

I finanziamenti saranno esclusivamente privati, ed una volta completato non verrà utilizzato per il trasporto pubblico. Sui tempi previsti alla sua messa in opera non si sa ancora nulla.

"Credo che sia l'unico modo in cui possiamo seriamente affrontare il problema del traffico nelle grandi città" commenta Musk, che rincara la dose affermando che, nel periodo in cui ha vissuto a Los Angeles, la Interstate 405 poteva essere considerata un vero e proprio inferno a causa del traffico.

Stando alle ultime news condivise dal magnate, la serie di tunnel utilizzata dalla Boring Compagny non avrà nulla a che fare con l'Hyperloop, l'altro rivoluzionario progetto legato ai trasporti che vedrà forse la luce nel 2028.