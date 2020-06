Elon Musk difende i complottisti del Coronavirus e attacca Amazon: 'ha censurato un libro'

Come ampiamente prevedibile, è durata davvero poco la pausa di Elon Musk da Twitter. Il fondatore di SpaceX è tornato alla ribalta sul social network con una serie di tweet che hanno rapidamente fatto il giro del web, ed indirizzati al collega Jeff Bezos e soprattutto ad Amazon.

Secondo l'imprenditore sudafricano, infatti, Amazon dovrebbe essere divisa in quanto si è rifiutata di vendere un libro sul Coronavirus intitolato "Unreported truths about Covid-19 and lockdowns", che è stato rifiutato dalla società di Seattle in quanto non ha superato il sistema di revisione. In uno screenshot l'autore dell'e-book mostra la risposta del dipartimento di Amazon, secondo cui "il libro non è conforme alle nostre linee guida. Di conseguenza non possiamo metterlo in vendita".

Musk si è rivolto direttamente a Jeff Bezos, taggandolo e definendo la decisione "senza senso". Successivamente, rispondendo al suo tweet precedente, ha affermato che "è tempo di indebolire Amazon. I monopoli sono sbagliati".

Tuttavia, come spiegato poi successivamente da altri utenti, il libro mette in discussione i rischi per la salute legati al Covid-19, e critica le decisioni dei governi nazionali di applicare la quarantena ed il lockdown di massa. Evidentemente quindi secondo Amazon si tratta di un testo che diffonde disinformazione e fake news e che potrebbe arrecare gravi danni alla salute collettiva.

Sin dai primi giorni della pandemia, Amazon ha bloccato la vendita di farmaci, antidoti e libri fake proprio per evitare il propagarsi di teorie strampalate.