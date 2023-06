Elon Musk dimostra 'interesse' verso pianeta simile alla Terra vicino a noi

Sappiamo che Elon Musk ha un debole per Marte e, in futuro, intende portare l'umanità sul pianeta (anche se forse per colpa di SpaceX la NASA arriverà sulla luna in ritardo). Il scorso fine settimana, Musk sembrava aver puntato il suo sguardo verso un'altra meta: il nostro vicino più prossimo Proxima Centauri B.

Quest'ultimo è un pianeta extrasolare che si trova a poco più di quattro anni luce di distanza in Alpha Centauri, il sistema stellare del film "Avatar" di James Cameron. Dopo la sua scoperta nel 2016, gli scienziati hanno a lungo discusso della possibilità del corpo celeste di supportare la vita.

"Praticamente si trova nella porta accanto", ha twittato il miliardario, in risposta a un tweet con un post sul blog della Space Academy. Proxima B è abbastanza vicino alla Terra parlando di misure astronomiche, ma non per quanto riguarda gli standard umani. Questo perché, con le tecnologie attuali, impiegheremmo circa 20.000 anni per raggiungerlo.

Proxima B, infatti, si trova in quella che la NASA chiama sul suo sito web la "zona abitabile", dove si ritiene che l'acqua liquida possa esistere in forma liquida. Tuttavia c'è un problema: no, non stiamo parlando della distanza, ma il mondo sembra subire "attacchi di radiazioni ultraviolette estreme centinaia di volte più grandi di quanto faccia la Terra dal Sole", il che potrebbe benissimo distruggere ogni traccia di vita.

Insomma, Elon è tempo di andare e vedere con i nostri occhi... ma prima puntiamo verso Marte!