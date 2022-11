Elon Musk ai dipendenti Twitter: addio smart working, 40 ore a settimana in ufficio

Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, nella giornata di ieri ha inviato ai dipendenti la sua prima mail per prepararli a quelli che lui stesso definisce “tempi difficili”.

Il CEO, nella fattispecie, ha categoricamente vietato lo smart working a meno che non lo approvi personalmente. Musk ha anche affermato che “non c’è modo per addolcire il messaggio” e fa riferimento alle prospettive economiche non certo positive, causate anche dal fuggi fuggi di inserzionisti da Twitter.

Nella mail, ottenuta anche da Bloomberg News, Musk delinea una nuova strategia societaria interna ed un nuovo regolamento che entrerà in vigore immediatamente: ai dipendenti è stato chiesto di restare almeno 40 ore a settimana in ufficio, in controtendenza rispetto alle precedenti linee guida stabilite dall’ex CEO che aveva messo in campo un accordo per lo smart working permanente in Twitter.

Proprio l’addio allo smart working sarebbe stato uno dei primi argomenti trattati dal sudafricano nella call tenuta con il suo staff a seguito della finalizzazione dell’accordo.

Tra le altre decisioni prese dal patron di Tesla e SpaceX figura la cancellazione dei giorni di riposo dai calendari del personale. “La strada da percorrere per avere successo è ardua e richiederà un lavoro intenso”, ha scritto Musk nella sua missiva ai dipendenti. In un’altra e-mail, ha anche aggiunto che “nei prossimi giorni, la priorità assoluta è trovare e sospendere qualsiasi bot/troll/spam verificato”.