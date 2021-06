Elon Musk in diretta dal MWC 2021 fra Starlink, SpaceX e il futuro dell'umanità

A poche ore dalle 50 candeline di Elon Musk, il CEO di Tesla, Neuralink e Starlink è apparso in diretta streaming sul palco del MWC 2021 per fare il punto della situazione sulla connessione satellitare globale.

Nel corso del dibattito, Musk ha ribadito l'importanza e la rilevanza storica del progetto Starlink, nonché la reale necessità per l'umanità di avere un'alternativa alle tecnologie e infrastrutture terrestri, per una maggiore copertura in tempi più rapidi.

Uno dei punti focali nello sviluppo e miglioramento di Starlink e della sua infrastruttura satellitare è quello di ridurre la latenza per renderla una migliore alternativa alle tecnologie terrestri, oltre all'ottimizzazione dei costi, nota dolente per l'adozione di questa modalità di connessione.

Attualmente infatti Starlink ha un costo d'ingressi di 500 Dollari più eventuali tassazioni locali e un rateo mensile di 100 Dollari in tutte le nazioni in cui è disponibile. A tal proposito Musk ha chiarito che l'azienda sta rivolgendo tutti i suoi sforzi in questa direzione, poiché anche con le attuali tariffe i costi di gestione sono decisamente più alti delle entrate.

Non potevano mancare alcune considerazioni su SpaceX, i piani per il ritorno sulla luna e su Marte. Inevitabili ovviamente le riflessioni sui piani incrociati fra SpaceX e Starlink. Musk ha affermato che gli sforzi di SpaceX attualmente sono sull'ottimizzazione dei costi, attraverso lo sviluppo di razzi più affidabili ed economici, che possano massimizzare il riciclo dei materiali per i lanci successivi.

Una chiosa sulle speranze e sugli obiettivi futuri. Musk ribadisce la sua volontà di voler guardare oltre la Terra per il futuro dell'umanità, espandere le attuali barriere e ovviamente rinnova il suo pluriennale impegno per la sostenibilità.