Elon Musk avrebbe fatto disattivare Starlink in Ucraina per paura di una guerra nucleare

Arrivano nuove rivelazioni dalla biografia di Elon Musk scritta da Walter Isaacson. In un nuovo stralcio pubblicato dalla CNN, lo scrittore osserva che il CEO di Tesla e SpaceX avrebbe ordinato personalmente a Starlink di disattivare il servizio satellitare in Ucraina, facendo fallire un’importante offensiva contro la Russia.

Nell’estratto si legge che nel 2022 l’Esercito di Kiev aveva pianificato un importante attacco contro le navi russe vicino alla Crimea, ma nel momento in cui i droni carichi di esplosivo si sono avvicinati alle navi da guerra russe, “hanno perso la connettività e sono finiti a riva senza alcun danno” in quanto senza connessione.

Il servizio di SpaceX infatti ha interrotto la connettività perchè secondo Musk “si sarebbe verificata una mini Pearl Harbor”. Alcuni funzionari russi infatti avrebbero convinto Musk che il Cremlino avrebbe reagito in maniera forte contro un simile attacco, anche utilizzando armi nucleari. Queste minacce avrebbero quindi spinto il CEO sudafricano a spegnere il servizio per paura che la situazione degenerasse.

Di seguito l’estratto completo:

"Come mi trovo in questa guerra?" chiede Musk a Isaacson. "Starlink non era pensato per essere coinvolto nelle guerre. È stato progettato per consentire alle persone di guardare Netflix, rilassarsi, navigare online, andare a scuola e fare cose pacifiche, non per gestire attacchi con i droni”.

Nel libro si legge che Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, avrebbe inviato dei messaggi a Musk chiedendogli di ripristinare la connettività: “voglio solo che tu, la persona che sta cambiando il mondo attraverso la tecnologia, lo sappia" si legge in uno degli SMS.

Musk dal suo canto ha negato le affermazioni: “SpaceX non ha disattivato nulla. C’era una richiesta da parte delle autorità ucraine di estendere Starlink fino alla Crimea con il palese obiettivo di affondare la maggior parte della flotta russa. Ma se avessi acconsentito a tale richiesta, SpaceX sarebbe stata complice in un atto di guerra che avrebbe portato ad un’escalation del conflitto” si legge.

